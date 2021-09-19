В России не выявили случаев заражения "Мю"-штаммом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов заявил, что в России не было выявлено случаев заболевания штаммом коронавируса "Мю". Об этом сообщает РИА Новости.

"По результатам секвенирования геномов коронавируса, проводимых лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств, не выявлено случаев заражения штаммом "Мю", – уточнил Хафизов.

Специалист отметил, что новая вариация COVID-19 вряд ли станет причиной новых волн заболеваемости по миру. Связано такое предположение с тем, что "Мю" распространяется медленнее, чем индийский вариант "Дельта".

На данный момент штамм обнаружен почти в 50 странах. Его распространение отслеживают эксперты Всемирной организации здравоохранения. При этом "Мю"-штамм постепенно исчезает даже в Колумбии, где ранее был сильно распространен.

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее допустил, что "Мю"-штамм уже может быть завезен в Россию. Эксперт добавил, что эта версия может стать доминирующей, если другие штаммы представлены на той или иной территории в меньшей степени.

В России за последние сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев коронавирусной инфекции.

