В России не выявили случаев заражения "Мю"-штаммом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов заявил, что в России не было выявлено случаев заболевания штаммом коронавируса "Мю". Об этом сообщает РИА Новости.
"По результатам секвенирования геномов коронавируса, проводимых лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств, не выявлено случаев заражения штаммом "Мю", – уточнил Хафизов.
Специалист отметил, что новая вариация COVID-19 вряд ли станет причиной новых волн заболеваемости по миру. Связано такое предположение с тем, что "Мю" распространяется медленнее, чем индийский вариант "Дельта".
На данный момент штамм обнаружен почти в 50 странах. Его распространение отслеживают эксперты Всемирной организации здравоохранения. При этом "Мю"-штамм постепенно исчезает даже в Колумбии, где ранее был сильно распространен.
Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее допустил, что "Мю"-штамм уже может быть завезен в Россию. Эксперт добавил, что эта версия может стать доминирующей, если другие штаммы представлены на той или иной территории в меньшей степени.
В России за последние сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев коронавирусной инфекции.
В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"
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