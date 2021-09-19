Ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета представили новые доказательства природного происхождения коронавируса. Их статья была опубликована на сайте журнала Nature.
В рамках своего исследования специалисты изучили популяцию 46 видов летучих мышей в Юго-Восточной Азии. Всего были рассмотрены 645 особей из пещер Лаоса, у которых выявили три вируса, которые по строению белка были похожи на COVID-19.
По мнению исследователей, вирусы BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 являются ближайшими "предками" SARS-CoV-2. При этом в данных патогенах не нашли механизма расщепления фурином в S-белке, за счет чего вирус проще попадает в организм.
Авторы научной работы назвали свое открытие подтверждением естественного происхождения коронавируса. В дальнейшем они оценят возможность заражения человека вирусом через контакт с летучей мышью.
В августе 2021 года разведка США опубликовала рассекреченные выдержки из доклада о происхождении коронавируса. При этом в документе не подтверждалось, что COVID-19 разрабатывался как биологическое оружие.
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