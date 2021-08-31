Китайский регулятор сообщил о новой версии появления COVID-19 в Ухане

Коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В Пекине продолжают настаивать на том, что изначально вирус появился не на территории Китая и уж тем более не создавался искусственно в местной лаборатории.

Во Всемирной организации здравоохранения с такой позицией готовы согласиться и только США упорно продолжают искать доказательства искусственного происхождения COVID-1, но пока безрезультатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.