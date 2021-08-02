Московская полиция задержала приезжего за кражу телефона и кошелька у пассажира метро

Фото: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Столичные полицейские задержали приезжего мужчину по подозрению в краже у пассажира метро мобильного телефона и кошелька с банковскими картами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.

По ее словам, 32-летний мужчина забыл в вагоне поезда мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей, а также кошелек, в котором находилось пять тысяч рублей и банковские карты.

"Следом в вагон электропоезда вошел гражданин, который обнаружил имущество потерпевшего и, воспользовавшись удобным моментом, завладел им, после чего скрылся. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Центрального округа столицы задержали подозреваемого – 26-летнего безработного уроженца ближнего зарубежья", – рассказала Гузь.

Как оказалось, задержанный успел потратить пять тысяч рублей из кошелька потерпевшего, а также оплатить несколько покупок его банковскими картами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли золотые часы за один миллион рублей из автомобиля BMW, принадлежащего 24-летней уроженке Перми. Девушка также заявила о пропаже 390 тысяч рублей из подлокотника автомобиля.