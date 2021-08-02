Московская полиция задержала приезжего за кражу телефона и кошелька у пассажира метро

10:02
Фото: пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Столичные полицейские задержали приезжего мужчину по подозрению в краже у пассажира метро мобильного телефона и кошелька с банковскими картами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.
По ее словам, 32-летний мужчина забыл в вагоне поезда мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей, а также кошелек, в котором находилось пять тысяч рублей и банковские карты.
"Следом в вагон электропоезда вошел гражданин, который обнаружил имущество потерпевшего и, воспользовавшись удобным моментом, завладел им, после чего скрылся. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Центрального округа столицы задержали подозреваемого – 26-летнего безработного уроженца ближнего зарубежья", – рассказала Гузь.
Как оказалось, задержанный успел потратить пять тысяч рублей из кошелька потерпевшего, а также оплатить несколько покупок его банковскими картами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли золотые часы за один миллион рублей из автомобиля BMW, принадлежащего 24-летней уроженке Перми. Девушка также заявила о пропаже 390 тысяч рублей из подлокотника автомобиля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: