Ураган "Грейс" оставил без энергоснабжения порядка 560 тысяч человек в Мексике

21:13
Фото: ТАСС/Alonso Cupul/EPA
Ураган "Грейс" лишил электроснабжения более полумиллиона жителей восточной и центральной частей Мексики, сообщает Федеральная комиссия по электричеству.
"Из-за сильных дождей и ветров, вызванных вторым приходом урагана "Грейс", в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси понесли ущерб 565 470 пользователей", – сказано в сообщении.
На данный момент порядка 10% из них удалось вновь восстановить подключение к электросетям. В ремонтных работах принимают участие более 1,1 тысячи специалистов и сотни единиц техники, включая вертолет.
Ранее "Грейс", набравший силу урагана третьей категории, прошелся по восточному побережью Мексики. Циклон вышел на сушу около небольшого населенного пункта Теколутла штата Веракрус, а после начал двигаться в сторону юго-запада. В настоящее время он потерял силу, став тропическим штормом, центр которого находится над штатом Мехико.
В четверг "Грейс" в качестве урагана первой категории ударил по штату Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным властей региона, стихия причинила незначительный материальный ущерб и не привела к гибели людей.
Ранее специалисты спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру. С начала века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24%.
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