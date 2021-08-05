В Башкирии ураган снес крыши домов и торговых центров

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В Башкирии порывистый ветер сорвал крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и школ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В среду вечером, 4 августа, в регионе местами прошел шквалистый ветер. В результате урагана в двух муниципальных районах были повреждены кровли зданий. В Уфимском районе в поселке Булгаково были замечены повреждения кровли здания торгового назначения на площади, механические повреждения получили две припаркованные машины.

В Чекмагушевском районе в поселке Чекмагуш были повреждены крыши 12 многоквартирных жилых домов, зданий двух школ на площади и трех зданий торгового назначения.

Как сообщили в мэрии Чекмагушевского района, в муниципалитете была создана комиссия по оценке ущерба, которая в четверг, 5 августа, начала работу. Также в поселке Чекмагуш специалисты начали аварийно-восстановительные работы. Пострадавших не обнаружено.

Ранее телезрителям рассказали о последствиях урагана в столице и соседних регионах. Ураган, который бушевал накануне в Тверской области, прошелся и по столице. В разных частях города более 30 деревьев повалило на газоны и автомобили.