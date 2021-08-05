Специалисты сообщили о резком росте числа наводнений по всему миру

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Специалисты спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру. С начала века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24%, сообщает издание Nature.

Благодаря исследованиям с помощью спутниковых наблюдений специалистами из компании Cloud to Street стало известно, что рост населения в районах с высоким риском подтопления объясняется экономическим развитием этих регионов.

"У уязвимых групп населения часто нет другого выбора, кроме как селиться в зонах затопления", – объяснили специалисты.

Отмечается, что от 90% наводнений пострадали страны Южной и Юго-Восточной Азии, южная часть Латинской Америки, Ближний Восток и страны Африки к югу от Сахары.

По словам сотрудников компании Cloud to Street, из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут жителей еще 25 новых государств.

Ранее сообщалось, что в России за первую половину 2021 года было зафиксировано 574 опасных гидрометеорологических явления, что превышает прошлогодний показатель на 18%. По словам синоптиков, риск возникновения опасных метеорологических явлений повышается в связи с глобальными изменениями в климате последних лет.