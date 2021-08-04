Туристы сняли на видео ураган, вырвавший десятки деревьев за несколько секунд

Китайские туристы, путешествовавшие на автомобиле, стали свидетелями мощного урагана. Разгул стихии в Витебской области они успели снять на видео.

Машина следовала по дороге, окруженной деревьями. Начавшийся ураган за секунды вырвал десятки многолетних растений, причем с корнем.

Деревьями едва не завалило автомобиль с китайскими туристами.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил об угрозе торнадо в регионах Среднего Поволжья. По словам эксперта, они могут затронуть Саранск, Пензу, Самару и некоторые другие города.