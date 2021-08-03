Синоптик спрогнозировал смерчи в Поволжье в ближайшие сутки

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Холодный фронт, который стал причиной разрушительных смерчей в Тверской области, перестанет двигаться и зависнет над регионами Поволжья в среду, 4 августа.
В зоне риска находятся Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также республики Татарстан, Башкирия и Удмуртия. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Эти поволжские регионы завтра будут находиться "на линии огня". Там местами следует ожидать смерчей или торнадо – это почти одно и то же. Тревожных новостей нужно ожидать с атмосферного фронта именно Поволжья", – приводит слова синоптика ТАСС.
Тишковец объяснил, что ранее холодный фронт смещался на восток со скоростью 20–30 километров в час, но в ближайшие сутки он потеряет свою мобильность.
"Поэтому завтра линия этого холодного фронта протянется от Волго-Вятского региона через Татарстан, Самарскую область, Саратовскую область. Здесь надо ожидать самую сложную погоду в среду", – пояснил метеоролог.
В понедельник, 2 августа, в Тверской области возник торнадо. Из-за стихии в регионе погибли три человека, еще восемь пострадали. Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил в городе Андреаполь почти 70 деревьев. Как ранее отмечал Тишковец, такое природное явление для России является редкостью.
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