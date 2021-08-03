Синоптик предупредил о вероятности торнадо в регионах Поволжья 3 августа

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Во вторник, 3 августа, в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться такое опасное явление, как торнадо, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, метеорологическая ситуация в Центральной России сейчас определяется прохождением холодного атмосферного фронта, который смещается к востоку и юго-востоку от Москвы. Там прогнозируются ночные ливни, грозы, местами град.
"Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на "линии огня" окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня", – приводит слова синоптика ТАСС.
Тишковец отметил, что такое природное явление для России является редкостью. Торнадо, подчеркнул метеоролог, способно поднимать многотонные самосвалы и "швырять 10-тонные самолеты".
"Это невероятная мощь. Оно <...> может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью", – добавил он.
Синоптик также подчеркнул, что в понедельник, 2 августа, в Тверской области произошло именно торнадо, а не смерч. Из-за стихии в регионе погибли три человека, еще восемь пострадали. Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил в городе Андреаполь почти 70 деревьев.
В Тверской области во время урагана погибли 3 человека
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