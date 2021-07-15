Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов предупредил москвичей о возможном кислотном дожде. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ученого, дожди после долгой жары могут оказаться кислотными, в связи с чем не рекомендуется под ними гулять. Кроме того, в столице могут возникнуть так называемые сухие грозы, когда грозовые явления сопровождаются лишь незначительными осадками.
"Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", – предупредил Константинов.
Он также напомнил, что летом 2010 года из-за небольшого количества осадков грязь и аэрозоли впитывались в атмосферу и способствовали созданию кислотной среды.
Кислотные дожди не нанесут значительного вреда организму, однако они способны вызывать аллергические реакции.
Ранее стало известно, что гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.
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