Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов предупредил москвичей о возможном кислотном дожде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, дожди после долгой жары могут оказаться кислотными, в связи с чем не рекомендуется под ними гулять. Кроме того, в столице могут возникнуть так называемые сухие грозы, когда грозовые явления сопровождаются лишь незначительными осадками.

"Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", – предупредил Константинов.

Он также напомнил, что летом 2010 года из-за небольшого количества осадков грязь и аэрозоли впитывались в атмосферу и способствовали созданию кислотной среды.

Кислотные дожди не нанесут значительного вреда организму, однако они способны вызывать аллергические реакции.

Ранее стало известно, что гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.