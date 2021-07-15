Гроза с сильным ливнем охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра России.
На главной московской метеостанции на ВДНХ в 14:00 столбики термометров показывали плюс 29,4 градуса. По данным на 15:00, температура воздуха составила плюс 19,9 градуса. Аналогичная ситуация отмечается и на метеостанции в Тушине. В подмосковной Немчиновке в полдень было плюс 32 градуса, а в 15:00 температура воздуха понизилась до плюс 20,6 градуса.
Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
Как отмечается, в период с 14:00 до 15:30 прошли сверхинтенсивные ливневые дожди.
"По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 миллиметров осадков. Это 29% от месячной нормы. На улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 20 минут ушла в ливневую сеть", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды. Москвичам напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и в Гормост.
Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за непогоды. Владельцев заведений общепита также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.
В Москву пришли дожди
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