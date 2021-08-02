Три человека погибли и 8 пострадали из-за урагана в Тверской области

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Ураган обрушился на Тверскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил почти 70 деревьев в городе Андреаполь. В министерстве подчеркнули, что в результате урагана погибли три человека, еще 8 пострадали.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Должностные лица выехали на место ЧП.

Ранее сообщалось, что мощный ураган едва не уничтожил имущество Джигана и Оксаны Самойловой.

Из-за стихии надувной батут весом полтонны перевернуло, гриль-терраса рухнула, а детские аттракционы и беседка сломались. По предварительным подсчетам, материальный ущерб от непогоды составил чуть менее двух миллионов рублей.