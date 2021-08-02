Три человека погибли и 8 пострадали из-за урагана в Тверской области

02 августа, 21:55 (обновлено 02.08.2021 22:10)
Фото: телеграм-канал Baza
Ураган обрушился на Тверскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил почти 70 деревьев в городе Андреаполь. В министерстве подчеркнули, что в результате урагана погибли три человека, еще 8 пострадали.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Должностные лица выехали на место ЧП.
Ранее сообщалось, что мощный ураган едва не уничтожил имущество Джигана и Оксаны Самойловой.
Из-за стихии надувной батут весом полтонны перевернуло, гриль-терраса рухнула, а детские аттракционы и беседка сломались. По предварительным подсчетам, материальный ущерб от непогоды составил чуть менее двух миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: