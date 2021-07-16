Мощный ураган едва не уничтожил имущество Джигана и Самойловой

Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова рассказала, как ее семья пережила сильный ураган, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Из-за стихии надувной батут весом полтонны перевернуло, гриль-терраса рухнула, а детские аттракционы и беседка сломались. По предварительным подсчетам, материальный ущерб от непогоды составил чуть менее двух миллионов рублей.
"Батут – 1 000 000, гриль – 500 000, беседка – 200 000. Просто реально все, что было во дворе, все сломалось", – рассказала супруга Джигана.
Она также продемонстрировала ущерб и настоящий хаос в своем дворе. При этом, по ее словам, они с мужем решили отнестись к произошедшему с юмором.
Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.
До этого синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в городе. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. Температура воздуха в дневные часы будет опускаться до +20 градусов.
"Утро": москвичам рассказали о погоде на пятницу
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