Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Москвичам рассказали, какая погода установится в городе во второй половине июля. Информацией об этом поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил метеоролог, с понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. Температура воздуха в дневные часы будет опускаться до +20 градусов.

"Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас", – сказал Тишковец в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что на следующей неделе в городе ожидается смена воздушных масс. Кроме того, в столицу придет нормальный температурный фон, добавил специалист.

"Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится", – заключил Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил москвичей об усилении непогоды в понедельник. Сообщалось, что в столичном регионе ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.