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Общество

04:01

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ухудшение погоды ожидается в столичном регионе в понедельник, 19 июля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ТАСС.

Синоптик предупредил, что в начале недели в Москве и Подмосковье ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

"В понедельник холодный классический холодный фронт будет и там обрубит по полной программе", – подчеркнул специалист.

Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.

Сообщалось, что порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды.

Москвичам также напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и в Гормост.

В Москве жара сменилась на ливни

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