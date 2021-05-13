Сильный ветер повалил 65 деревьев в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные службы ликвидировали последствия ураганного ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Накануне сильный ветер повалил 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и опору освещения.

Сейчас все поваленные деревья вывезены, а поврежденные конструкции демонтированы. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Во второй половине дня в Москве снова ожидается кратковременный дождь с грозой, порывы ветра в это время могут достичь 20 метров в секунду.

В области температура будет на уровне 17–22 градусов тепла, а в столице – 19–21. Из-за грозы и ветра в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе в столице действует с 12:00 до 21:00, о ветре – до 22:00. В области предупреждение о ветре и грозе актуально в период с 10:00 до 22:00.

Ранее синоптики предупредили о приходе в Москву 30-градусной жары. Аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.

Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. При этом во вторник и среду она может повыситься до 30 градусов.