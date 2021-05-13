Москвичей предупредили о грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во второй половине дня в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой, порывы ветра в это время могут достичь 20 метров в секунду. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице сегодняшняя погода обусловится влиянием атмосферного фронта. В городе облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-восточным со скоростью 4–9 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Тишковец уточнил, что в области темпертура будет на уровне +17–22 градусов, а в столице – +19–21. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Из-за грозы и ветра в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе в столице действует с 12:00 до 21:00, о ветре – до 22:00. В области предупреждение о ветре и грозе актуально в период с 10:00 до 22:00.

Ранее Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.

Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. При этом во вторник и среду она может повыситься до 30 градусов.