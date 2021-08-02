На столичный регион обрушились ливень с грозой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина



На столичный регион обрушились дождь с грозой. В Москве непогода с порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра вторника, 3 августа. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра. Будьте внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Осадки с громом и молнией отмечаются в центре столицы, а также в северных районах и на юго-востоке города. По данным ТАСС, в Подмосковье раскаты грома и молнии фиксируются в Жуковском, Люберцах и Раменском.

В столичных аэропортах из-за сильного ливня отменили более 30 рейсов. Согласно сервису "Яндекс. Расписания", в Шереметьево отменено 23 рейса и задержано пять, во Внуково отменено и задержано по семь рейсов, в Домодедово – три отмененных и девять задержанных рейсов.

Ранее власти Москвы посоветовали кафе и ресторанам закрыть веранды в связи с ухудшением погоды в столице, а также рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Также в понедельник столичный Дептранс предупредил автомобилистов о возможном обрушении шатких конструкций из-за непогоды.