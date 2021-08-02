Москвичам пообещали затяжные дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров опустятся до 25 градусов тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, понедельник – последний теплый день, хотя местами не исключен кратковременный дождь. В городе может выпасть до 7 миллиметров осадков, возможна гроза. Порывы ветра при ней достигнут 12–17 метров в секунду.

"Мы считаем, что до 15 часов температура в городе повысится до плюс 28–30 градусов. Во вторник характер погоды будет меняться, в ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя более интенсивными дождями", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Синоптик добавила, что за счет облачности ночь на вторник будет теплой, воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь, сохранится плотный западный ветер.

В среду ночью осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь. В четверг будет солнечно и без осадков. Ночью ожидается до плюс 13–15 градусов, днем – до 23–25. В пятницу снова будет облачно. Температура днем составит 23–25 градусов, также прогнозируются дожди.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные. По его словам, температура воды после этого окажется ниже +20 градусов.

Синоптик также рассказал, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый. Он подчеркнул, что лето пойдет на спад. Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее на 0,3–0,8 градуса. В отдельные дни столбики термометров будут штурмовать даже 30-градусную отметку.

