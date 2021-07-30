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Общество

08:00

Синоптик рассказал о температуре воды на российских морях

общество погода

Фото: depositphotos/artem_furman

Россиянам сообщили температуру воды на российских морях. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеоролог подчеркнул, что вода хорошо прогрелась на курортах Черного моря. В частности, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Туапсе температура воды поднялась до 25 градусов.

"В Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов", – продолжил Вильфанд.

Эксперт добавил, что своей максимальной температуры Черное море достигнет в августе.

Кроме того, море хорошо прогрелось и на Балтике. В частности, в Калининграде температура воды держится в районе 24 градусов.

"Те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса – такое бывает очень редко", – сказал специалист.

Как объяснил Вильфанд, на Балтике вода прогрелась так хорошо из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе.

Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.

"Жизнь в большом городе": "купальный сезон"

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