Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэрия Москвы посоветовала кафе и ресторанам закрыть веранды в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении департамента торговли и услуг.

Кроме того, московским кафе и ресторанам рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Также в понедельник столичный Дептранс предупредил автомобилистов о возможном обрушении шатких конструкций из-за непогоды.

"Будьте осторожны! Не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями. Избегайте резких маневров на дорогах", – заявили в департаменте.

В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров опустятся до 25 градусов тепла.

По ее словам, понедельник – последний теплый день, хотя местами не исключен кратковременный дождь. В городе может выпасть до 7 миллиметров осадков.