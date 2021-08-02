Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и сильный ветер прогнозируются в Московской области до утра понедельника, 2 августа. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

По информации ведомства, непогода сохранится в Подмосковье до 11:00 понедельника.

"Местами по Московской области ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра 12–17 метров в секунду", – заявили в МЧС.

В ведомстве попросили жителей региона по возможности остаться дома. Кроме того, водителям порекомендовали поставить машину в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал жителей ЦФО об аномальной жаре в понедельник. Синоптик утверждал, что температура воздуха в Европейской России превысит климатическую норму на 4–5 градусов.