Очевидцы рассказали о последствиях торнадо в Тверской области

В понедельник, 2 августа, на Тверскую область обрушился ураганный ветер с грозой. В результате буйства стихии погибли и пострадали люди, были повалены десятки деревьев, а также повреждены дома и машины. Ближе к ночи ураган подошел к столице. Разбираемся, с чем связаны такие погодные явления и ждать ли их повторения в ближайшее время.



Фото: Юлия Никитина

"Баню перевернуло и вынесло в огород"

Из-за урагана и грозы в Тверской области в понедельник, 2 августа, погибли 3 человека, в том числе ребенок, более 10 пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах. Один из погибших – турист из Москвы.

Сообщается, что ветер достигал 25 метров в секунду. В регионе повалены десятки деревьев, повреждены дома и автомобили жителей. Кроме того, 90 населенных пунктов остались без света. Больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ.

Юлия Никитина из деревни Ананьино (Осташковский городской округ. – Прим. ред.) сообщила Москве 24, что из-за ураганного ветра около ее дома упали четыре дерева.

"В этот момент дома были муж и двое детей. А третьего ребенка я повезла к себе на работу. Мы только отъехали, и он (ураган. – Прим. ред.) вот перед нами прошел. Там деревья и на машины летели, и на дорогу падали. Мы остановились, но потом решили ехать оттуда, а то нас сметет. И тут звонит муж и говорит, что все завалило", – рассказала женщина.





Юлия Никитина жительница деревни Ананьино Деревья огромные, они столетние, и дуб упал, и тополя попадали, ива... Завалило нам машину возле дома. На гараж упало дерево и помяло крышу, прицеп повредило. Мы еще мало пострадали. Вот у соседей, например, у двоих крышу дома унесло, у третьей наполовину снесло кровлю, баню перевернуло и вообще в огород вынесло.

Фото: Юлия Никитина

По словам Юлии, часть завалов они вместе с соседями разбирали после случившегося и сегодня планируют продолжить. "У нас проход в деревню только до нашего дома, а дальше все завалено", – добавила она.

К ликвидации последствий урагана привлекли около 350 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым, едой и водой, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств", – объяснили в ведомстве.

Вместе с тем губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручение оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома разрушились при урагане. А семьям, которые потеряли близких, и пострадавшим предоставят выплаты.

Позднее, ближе к ночи 2 августа, непогода обрушилась и на Москву. В городе прошел дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Из-за непогоды выпала четверть месячной нормы осадков, сильный ветер повалил 26 деревьев, а столичным аэропортам пришлось отменить более 30 рейсов.



Фото: Юлия Никитина

Ураган скоро вернется?

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 объяснила, почему 2 августа в Тверской области поднялся сметающий все на своем пути вихрь.

"Вчера европейскую часть России пересекал холодный атмосферный фронт. В Тверскую область он пришел тогда, когда область была с максимальным нагревом. За ним шел холодный фронт, более прохладный воздух. И вот перед этим фронтом возникают такие шквальные возмущения, возможны образования смерчей, что и произошло", – сказала эксперт.

К счастью, по словам синоптика, к Москве он подошел уже ближе к ночи, поэтому таких серьезных последствий, как в Тверской области, не было.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Смерчи бывают днем, с 12 до 18 часов – это самое лучшее время для их образования, что и произошло в Тверской области. Как правило, такие процессы у нас наблюдаются в июне, когда Арктика еще очень холодная, а юг европейской части России за счет солнца прогревается. Столкновение этих контрастных воздушных масс приводит к образованию смерчей.

Фото: Юлия Никитина

Синоптики считают, что из-за изменения климата время возникновения смерчей может расширяться на весь сезон. Однако в августе, по мнению Поздняковой, их вероятность все-таки уменьшается.

"Это связано с тем, что август на океанах, откуда к нам приходит этот влажный воздух, – это самый теплый месяц, контрастность уменьшается. А так смерчи в Центральном регионе в разных областях наблюдаются с периодичностью раз в 3–5 лет", – уточнила собеседница Москвы 24.

Позднякова также рассказала о погоде, которая ждет жителей столицы в последний летний месяц. По ее словам, в августе температура воздуха будет выше климатической нормы на пару градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Первая половина месяца у нас будет довольно теплой, не исключено, что и на следующей неделе температура составит +24...+29 градусов. Во второй – температура будет близка к климатической норме, +15...+20 градусов, но не исключено, что в отдельные дни может быть и более высокая температура.

Что касается осадков, то их количество в Москве, по словам эксперта, будет в норме: примерно 70–80 миллиметров.

Позднякова уточнила, что в ближайшие дни жителей столицы ожидают кратковременные дожди различной интенсивности, а атмосферное давление будет расти.