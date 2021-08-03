Врач объяснил, как не заболеть после прогулки под дождем

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников объяснил, как сохранить здоровье, промокнув под дождем, передает РИА Новости.

Специалист напомнил, что необходимо до выхода из дома проверить прогноз погоды и подготовиться к изменениям – взять теплую одежду или зонт.

"Если же непогода застала вас врасплох и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении", – заявил Тяжельников.

Врач добавил, что согреться поможет горячий напиток. Он также посоветовал не покидать теплое помещение, пока не пройдет озноб.

Специалист подчеркнул, что мокрая одежда усиливает риск переохлаждения. Особенно уязвимы ноги – на ступнях нет жировой ткани, поэтому они мерзнут быстрее всего. Именно переохлаждение нижних конечностей зачастую провоцирует множество заболеваний.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что почти всю предстоящую неделю в Москве ожидаются дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне 25 градусов тепла.

