Москвичам рассказали об облачной и теплой погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Гидрометцентра России рассказали о погоде в Москве во вторник, 3 августа. По прогнозам синоптиков, день в столице будет теплым и облачным.

"Местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов", – уточнили в Гидрометцентре.

Метеорологи отметили, что местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду при обычной скорости 6–11 метров в секунду в течение дня. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Накануне в столице отмечались дождь с грозой. Осадки с громом и молнией фиксировались в центре Москвы, а также в северных районах и на юго-востоке города.

В Сети показали, как молния ударила в шпиль Останкинской башни.