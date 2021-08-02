Синоптик исключил скорое завершение купального сезона в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несмотря на примету, согласно которой после Ильина дня, который отмечается 2 августа, становится холодно, купаться в водоемах столичного региона по-прежнему можно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Существует поверье, что после Ильина дня холодает. На самом деле погода вполне комфортная. Завтра меняется циркуляция воздуха, Москва и область будут находиться в центре влияния северо-западных ветров. Но солнце будет еще насыщено энергией, оно будет сглаживать невысокую температуру", – рассказал метеоролог.
Он подчеркнул, что купальный сезон в Москве и Подмосковье не закончился. Так, 4 августа воздух прогреется до +22...+24 градусов, а к концу рабочей недели – до +23...+25.
По словам Вильфанда, в относительно спокойных водоемах вода будет теплее +23 градусов, в Москве-реке – в среднем +20...+21 градус.
Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что первые две недели августа температура воздуха в Москве в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.
Жители севера столицы поделились кадрами непогоды
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