Метеоролог назвал самый жаркий день наступившей недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Назван самый жаркий день на наступившей неделе в Москве. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как заявил метеоролог Александр Голубев, пик жары ожидается в понедельник, 2 августа.

"Мы застанем жару. Она уже возвращается в столицу", – сказал синоптик.

Он уточнил, что температура воздуха в городе поднимется до 31 градуса.

"Это будет самый жаркий день текущего месяца", – подчеркнул эксперт.

Голубев также рассказал, что первые две недели августа температура в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял о приходе аномальной жары в центр Европейской части России.

Специалист сообщал, что в понедельник в ЦФО ожидается температура в районе +30 градусов. При этом со вторника регион накроет холодная часть антициклона.