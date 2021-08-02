Метеоролог назвал самый жаркий день наступившей недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Назван самый жаркий день на наступившей неделе в Москве. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как заявил метеоролог Александр Голубев, пик жары ожидается в понедельник, 2 августа.
"Мы застанем жару. Она уже возвращается в столицу", – сказал синоптик.
Он уточнил, что температура воздуха в городе поднимется до 31 градуса.
"Это будет самый жаркий день текущего месяца", – подчеркнул эксперт.
Голубев также рассказал, что первые две недели августа температура в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял о приходе аномальной жары в центр Европейской части России.
Специалист сообщал, что в понедельник в ЦФО ожидается температура в районе +30 градусов. При этом со вторника регион накроет холодная часть антициклона.
В Москву вернется 30-градусная жара
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