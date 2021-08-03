В Останкинскую башню в Москве ударила молния

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Москве в ночь на вторник, 3 августа, молния ударила в шпиль Останкинской башни.

Непогода на столичный регион обрушилась накануне вечером. По данным комплекса городского хозяйства, ливни и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду сохранятся до утра. Москвичей призвали быть внимательными на улице.

Осадки с громом и молнией отмечаются в центре столицы, а также в северных районах и на юго-востоке города. В Подмосковье раскаты грома и молнии фиксируются в Жуковском, Люберцах и Раменском.

В понедельник, 28 июня, во время грозы в Останкинскую башню за полтора часа попало 22 молнии. Телебашня продолжила работать в штатном режиме, теле- и радиовещание не прекращалось.