В Останкинскую башню попало 22 молнии за 1,5 часа грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 28 июня, во время грозы 22 молнии попало в Останкинскую башню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Сегодня за 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что телебашня во время грозы работала в штатном режиме, несмотря на ухудшение погоды, теле- и радиовещание не прекращалось.

Ранее в столице прошел "суперливень". В городе выпало до 70% месячной нормы осадков. Самые обильные дожди были зафиксированы в юго-западной части города (53 миллиметра), в центре (43 миллиметра) и на северо-западе (43 миллиметра).

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что месячная норма осадков для июня в Москве составляет 75 миллиметров.