Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе утихнет ливень

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда в столичном регионе утихнут сильные ливни. Об этом сообщает ТАСС.

"Как правило, такой сильный дождь продолжается примерно 20–30 минут, потом ослабевает, но до конца не прекращается, а затем в любой момент может начаться очередная серия сильных осадков", – пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что окончательно осадки прекратятся к 22:00–23:00 понедельника. При этом дожди будут повсеместными, возможно выпадение града в некоторых районах.

Ранее стало известно, что городские экстренные службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. На улицах города дежурят уже 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.