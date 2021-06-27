Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские экстренные службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности из-за предстоящей непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", – уточнили в ведомстве.

По данным комплекса ЖКХ, электросетевые организации подготовят возможные источники аварийного питания. Под контролем также находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Водителей в связи с предстоящими дождями попросили соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров. Горожанам напомнили и о том, что в период разгула стихии нельзя укрываться под деревьями.

По данным МЧС, в Москве 27 июня ожидаются сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Сложные погодные условия сохранятся до конца дня.

Ранее московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за прогнозируемой непогоды.

К полудню 27 июня в Москве был побит очередной температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 32,2 градуса, что является значительным превышением нормы для этого дня.