В Москве побит очередной температурный рекорд

Фото: Москва 24/Никита Симонов Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве 27 июня превысила отметку в 32 градуса, побив очередной рекорд тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура еще будет расти", – цитирует синоптика РИА Новости.

Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Это пятый рекорд за неделю. Синоптики ожидают, что в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.

В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что по всей России в начале июля температура будет выше климатической нормы.

По его словам, очаги максимального тепла ожидаются в Поволжье, на Урале и в Якутии. В этих регионах температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–8 градусов. Чуть ниже нормы температура ожидается только на западе Красноярского края, на один градус.

Жара в Москве спадет ко вторнику, 29 июня. В понедельник еще ожидаются высокие температуры – до плюс 33 градусов. После температура начнет снижаться до 23–25 градусов тепла, в некоторые дни пройдут кратковременные дожди с грозами.