В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в столице в последние дни июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала Москве 24, какой будет погода в столице в последние дни июня.
Ранее МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду в понедельник, 28 июня. Такая погода, по данным ведомства, ожидается с 9 часов утра.
Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.
"В понедельник, 28 июня, в течение дня в столичном регионе погода будет определяться атмосферным фронтом, в его зоне ожидается развитие кучево-дождевой облачности, дожди, местами ливни, сильные грозы, в отдельных районах – град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 метров в секунду и понижение температуры", – сказала Макарова.
Вместе с тем, по словам синоптика, характер погоды меняется: уже со вторника, 29 июня, в Москве ожидается понижение температуры: столбики термометров опустятся до отметки в +22...+24 градуса.
"Далее температурный фон будет уже ниже, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, но, вероятно, они будут уже меньшей интенсивности, потому что фронт отойдет. В основном все это произойдет в понедельник, 28-го числа", – пояснила Макарова.
В среду, 30 июня, температура также будет близка к климатической норме, добавила метеоролог.
Ранее столичные власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды из-за непогоды. В понедельник, 28 июня, ожидаются сильные ливни и грозы, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг.
Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости укрепления в городских кафе всех конструкций и закрытия уличных зонтов.
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