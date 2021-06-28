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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в столице в последние дни июня

Резкий переход: чего ждать от погоды в последние дни июня
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала Москве 24, какой будет погода в столице в последние дни июня.

Ранее МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду в понедельник, 28 июня. Такая погода, по данным ведомства, ожидается с 9 часов утра.

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.

"В понедельник, 28 июня, в течение дня в столичном регионе погода будет определяться атмосферным фронтом, в его зоне ожидается развитие кучево-дождевой облачности, дожди, местами ливни, сильные грозы, в отдельных районах – град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 метров в секунду и понижение температуры", – сказала Макарова.

Количество осадков уже более 15 миллиметров, но они пройдут не повсеместно. Где-то, возможно, 30 миллиметров. В отдельных районах, там, где какая-то очень пересеченная местность со снижениями в рельефе, могут возникнуть подтопления, если пройдет интенсивный дождь. В соседних районах может быть небольшой дождь, но прогремит гроза, будет шквалистое усиление ветра.
Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Вместе с тем, по словам синоптика, характер погоды меняется: уже со вторника, 29 июня, в Москве ожидается понижение температуры: столбики термометров опустятся до отметки в +22...+24 градуса.

"Далее температурный фон будет уже ниже, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, но, вероятно, они будут уже меньшей интенсивности, потому что фронт отойдет. В основном все это произойдет в понедельник, 28-го числа", – пояснила Макарова.

В среду, 30 июня, температура также будет близка к климатической норме, добавила метеоролог.

То есть на неделе будет нормальная летняя погода, умеренное тепло для средней полосы. Для нашего региона эта погода характера. А к концу недели, в пятницу и субботу, +21...+26 градусов.
Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Ранее столичные власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды из-за непогоды. В понедельник, 28 июня, ожидаются сильные ливни и грозы, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг.

Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости укрепления в городских кафе всех конструкций и закрытия уличных зонтов.

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