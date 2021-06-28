МЧС предупредило москвичей о грозе с ливнем и шквалистом ветре в понедельник

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

МЧС по городу Москве распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду в понедельник, 28 июня. Такая погода, по данным ведомства, ожидается с 9 часов утра.

"В столице ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем и град. При грозе может усилиться ветер до 17 –22 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.

Городские экстренные службы Москвы будут работать в режиме повышенной готовности. По данным комплекса ЖКХ, электросетевые организации подготовят возможные источники аварийного питания. Под контролем также находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за прогнозируемой грозы. Также предпринимателей призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты на верандах.