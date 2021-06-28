Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды из-за непогоды. В понедельник, 28 июня, ожидаются сильные ливни и грозы, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

"В Москве 28 июня ожидается дождь, град, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Кроме того, в департаменте заявили о необходимости укрепления в городских кафе всех конструкций и закрытия уличных зонтов.

Ранее синоптики предупредили жителей и гостей столицы о "суперливне" 28 июня. По их данным, самым опасным периодом окажется вечернее время с 15:00 до 21:00. Кроме того, дождь будет сопровождаться шквалистым ветром до 26 метров в секунду, в некоторых местах пройдет град диаметром от 3 до 6 сантиметров.

В связи с ожидающейся непогодой МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Москвичей также предупредили об опасности шатких конструкций.