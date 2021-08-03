В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские городские службы полностью ликвидировали последствия непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В некоторых районах за ночь выпало более четверти месячной нормы осадков. Наиболее интенсивный дождь прошел на юго-западе и в центре столицы.

Из-за сильного ветра оказались повалены 26 деревьев. На данный момент все из них распилены и вывезены.

Сейчас все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, подчеркивается в сообщении.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что почти всю неделю в Москве ожидаются дожди. Температура воздуха при этом будет держаться на уровне 25 градусов тепла.

