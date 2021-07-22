По Сочи пронесся смерч

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Очевидцы сняли на видео смерч у побережья Сочи. По их словам, воронка начала формироваться в море.

В пресс-службе администрации города сообщили о вероятных сильных дождях и ливнях с грозами. Подобная погода сохранится до конца недели.

В частности, туристов и местных жителей предупредили об опасности образования смерчей над морем на участке Магри – Веселое. Кроме того, есть риск подъема уровня воды в реках.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ряде регионов Центральной России 22 и 23 июля ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер и грозы. Такая же погода вероятна на юге страны и в Поволжье.