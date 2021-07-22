Синоптик предупредил об опасной погоде с жарой и градом в ряде регионов

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В нескольких регионах Центральной России, а также на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях – сильный дождь с грозой, град и ветер 15–18 метров в секунду. В Воронежской области после сильной жары тоже будет сильный дождь, гроза, ветер до 16–20 метров в секунду", – приводит слова синоптика ТАСС.

Он отметил, что в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае ливни и грозы будут сопровождаться жарой до 36–42 градусов.

"В Приволжском федеральном округе 22–23 июля будут ливневый дождь, гроза, ветер до 20 метров в секунду. <...> в Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20–25 метров в секунду. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град – это действительно опасно", – рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, сложная и опасная погода ожидается практически во всех республиках Северного Кавказа. В ближайшие два дня воздух может прогреться до 42 градусов.

В столичном регионе в четверг, 22 июля, ожидается переменная облачность, без осадков и до +24 градусов.