Синоптики пообещали москвичам "свежесть Арктики" в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В конце текущей недели в Москву придет прохлада. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"В субботу средняя за сутки температура в Москве и Подмосковье ожидается на градус-другой ниже нормы для середины третьей декады июля. В средней и верхней тропосфере уже в пятницу выстроится высотная ложбина с Баренцева моря до низовьев Волги. В тылу этой ложбины с северными и северо-западными потоками осуществится заток холодного воздуха, в столичном регионе почувствуется освежающее дыхание Арктики", – говорится в сообщении.
В Подмосковье в выходные также ожидаются прохладные ночи, температура может опуститься ниже 10 градусов.
"Днем в субботу будет преобладать облачная погода с температурой не выше 20–22 градусов, не исключены небольшие дожди местами. В воскресенье, 25 июля, днем на пару градусов теплее и без осадков", – уточнили синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в европейской части России температура воздуха опустится ниже нормы.
Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.
Синоптики рассказали, вернется ли в Москву жара
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