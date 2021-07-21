Синоптики пообещали москвичам "свежесть Арктики" в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В конце текущей недели в Москву придет прохлада. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"В субботу средняя за сутки температура в Москве и Подмосковье ожидается на градус-другой ниже нормы для середины третьей декады июля. В средней и верхней тропосфере уже в пятницу выстроится высотная ложбина с Баренцева моря до низовьев Волги. В тылу этой ложбины с северными и северо-западными потоками осуществится заток холодного воздуха, в столичном регионе почувствуется освежающее дыхание Арктики", – говорится в сообщении.

В Подмосковье в выходные также ожидаются прохладные ночи, температура может опуститься ниже 10 градусов.

"Днем в субботу будет преобладать облачная погода с температурой не выше 20–22 градусов, не исключены небольшие дожди местами. В воскресенье, 25 июля, днем на пару градусов теплее и без осадков", – уточнили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в европейской части России температура воздуха опустится ниже нормы.

Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.