Москвичей предупредили об обвале холода в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание, которое придет в Москву в четверг, 22 июля, будет ощущаться как обвал холода после длительного периода жары, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет близка к климату с четверга, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные", – приводит слова синоптика ТАСС.

Он отметил, что в связи с похолоданием в столице изменится и качество воздуха – он станет свежим.

В ночные часы прохладная погода придет в Москву еще раньше, об этом Вильфанд заявлял ранее. Он отмечал, что уже в ночь на среду, 21 июля, минимальные температуры будут 13–15 градусов.

Во вторник, 20 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, температура составит 25–27 градусов тепла. Об этом ранее сообщили в Гидрометцентре.