Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во вторник, 20 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, температура составит 25–27 градусов тепла. Такой прогноз подготовили специалисты Гидрометцентра.
"25–27 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице будет дуть северо-западный ветер, его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
В ночь на среду температура воздуха снизится до 13–15 градусов, осадков не ожидается, отметили метеорологи.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания.
Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.
Специалисты призывают горожан быть более внимательными в непогоду: не рекомендуется укрываться под деревьями и парковаться вблизи них. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
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