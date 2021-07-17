Жителей ЦФО предупредили о переменчивой погоде на следующей неделе

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Переменчивая погода ожидает жителей Центрального федерального округа (ЦФО) на следующей неделе. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.

Специалист сообщил, что в начале недели в регионе ожидается прохладная погода с ливнями и грозами.

"Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24–26 градусов", – рассказал Варакин.

При этом после периода похолодания в ЦФО вернется теплая погода. По данным специалиста, температура воздуха возрастет до 27–29 градусов.

"Уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца", – заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Он отмечал, что похолодание начнется 19 июля.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили москвичей о дождливой погоде на следующей неделе. Сообщалось также, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.