Синоптик спрогнозировал "аномальный холод" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"К середине следующей недели после жаркой погоды температурный фон будет казаться аномально холодным, хотя температура воздуха опустится до климатической нормы", – заявил синоптик.
Он отметил, что похолодание начнется 19 июля. В понедельник специалисты прогнозируют сильный дождь при температуре 29 градусов тепла.
20 июля также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до 26–28 градусов.
В среду температура снизится до своей климатической нормы и установится в диапазоне от 20 до 25 градусов. При этом ощущаться такая погода будет как резкое похолодание из-за долгой жары.
Ранее в ГПБУ "Мосэкомониторинг" отметили, что аномально жаркое лето ухудшило качество атмосферного воздуха в городе. Предприятиям следует снижать выбросы вредных веществ, в то же время полностью нивелировать обстановку невозможно.
Ливни надвигаются на Москву
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