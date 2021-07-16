Дождливая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России предупредил москвичей о дождливой погоде в столице на следующей неделе. Об этом Гидрометцентр России сообщает в пятницу, 16 июля.

В понедельник, 19 июля, температура опустится до 18–20 градусов. Местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Кроме того, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Во вторник днем температура – 23–28 градусов тепла, кратковременный дождь. В среду также ожидаются осадки при температуре в 20–25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Он отметил, что похолодание начнется 19 июля.