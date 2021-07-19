Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

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Власти Москвы рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

19 и 20 июля в Москве прогнозируются ливень, гроза, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – отметили в ведомстве.

Владельцам заведений также необходимо укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 19 июля в столичный регион придут интенсивные ливни с грозами и градом диаметром до 1–3 сантиметров, порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

По его словам, пик непогоды придется на период с 09:00 до 21:00. Температура воздуха в первой половине дня будет держаться на отметке 28–30 градусов, однако днем она упадет до 25–27 градусов.

