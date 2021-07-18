На столицу в понедельник обрушится ливень с грозой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 19 июля, в столичный регион придут ливни с грозами и градом, температура воздуха в регионе до конца недели опустится до 20–25 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1–3 сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15–20 метров в секунду", – заявил он.

По словам синоптика, пик непогоды в городе будет наблюдаться с 9:00 до 21:00. Температура в первой половине дня будет держаться на отметке 28–30 градусов, однако днем она упадет до 25–27 градусов.

"Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло "макушки" лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем плюс 21–26 и плюс 19–24, соответственно", – отметил Тишковец.

Он добавил, в пятницу и выходные в столице установится комфортная погода, а температура окажется приближенной к климатической норме.

"После полудня показания термометров будут колебаться от плюс 21–26, что точь-в-точь соответствует многолетней норме июля", – заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Он отметил, что похолодание начнется 19 июля.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, июль 2021 года может оказаться в списке самых жарких на территории европейской части России. Среднемесячная температура в Москве в июле уже превысила норму на три градуса. Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе фиксировалось несколько температурных рекордов.