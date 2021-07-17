Июль 2021 года может стать одним из самых жарких в европейской части России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль 2021 года может оказаться в списке самых жарких на территории европейской части России. Такое мнение выразил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.

"Если говорить в целом про европейскую территорию, объединить Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то вполне возможно, что июль окажется одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений", – сообщил метеоролог.

По данным Варакина, среднемесячная температура в Москве в июле уже превысила норму на три градуса. Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе фиксировалось несколько температурных рекордов.

"Если говорить даже про Санкт-Петербург, то там было и шесть, и семь дней, когда обновлялись температурные рекорды", – уточнил эксперт.

Ранее в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.