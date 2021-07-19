Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в ближайшие часы и до 21:00 ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности: на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов; 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", – говорится в сообщении.

Специалисты призывают горожан быть более внимательными в непогоду: не рекомендуется укрываться под деревьями и парковаться вблизи них. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

Ранее столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды из-за надвигающейся грозы. Владельцам заведений также необходимо укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

До этого Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания. Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.