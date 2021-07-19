Синоптик рассказал, настигнут ли Россию европейские наводнения

Фото: AP Photo/Michael Probst
Природные катастрофы, подобные тем, которые произошли на прошлой неделе в некоторых странах Европы, могли случиться и на европейской территории РФ, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, риск таких явлений связан с климатическими изменениями.
На прошлой неделе на западе и юго-западе Германии прошли ливни, из-за которых несколько рек вышли из берегов. Это привело к гибели более 155 человек. Также сильные наводнения, которые привели к человеческим жертвам, произошли в Бельгии и Австрии.
"Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому, когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое, в принципе, да. Увеличение таких меридиональных процессов приводит к экстремальным событиям, но экстремальные события, как они связаны и с сильнейшими осадками, так и с жаркой засушливой погодой", – сказал Вильфанд.
По его словам, над Западной Сибирью также отмечались холодная погода с температурной аномалией и дожди, однако они были не такие сильные, как в Западной Европе.
Синоптик подчеркнул, что из-за потепления климата стали интенсивнее гребни и ложбины.
"Перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще… Если бы воздушные массы перемещались только вдоль круга широты, не было бы таких аномалий, о которых мы сейчас говорим", – пояснил специалист.
Вильфанд отметил, что на севере все чаще устанавливаются антициклоны из-за региональных процессов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в южных регионах России до середины этой недели ожидается аномальная жара.
По данным Вильфанда, в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха составит 40–42 градуса, а в Калмыкии – до 44 градусов тепла. Кроме того, температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. В указанных регионах температура будет подниматься до 37–41 градуса тепла.
Кроме того, Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания. Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.
Специалист рассказал о погоде на ближайшие дни
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